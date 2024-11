PlayStation 5 Pro já está disponível no Brasil com hardware avançado e preço de R$ 6.999,90 PlayStation 5 Pro já está disponível no Brasil com hardware avançado e preço de R$ 6.999,90 Gamer Point|Do R7 07/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h30 ) twitter

PlayStation 5 Pro

A PlayStation anunciou o lançamento do PlayStation 5 Pro no Brasil, disponível em varejistas parceiros por R$ 6.999,90. O novo console é uma evolução poderosa do modelo base, oferecendo melhorias substanciais em desempenho e gráficos, além de recursos exclusivos que prometem otimizar a experiência de jogo. Com um hardware avançado e tecnologias de ponta, o PS5 Pro promete ser o console mais inovador do mercado, atraindo jogadores em busca de performance.

