Por que o preço do Bitcoin subiu hoje? O preço do Bitcoin (BTC) ultrapassou seu indescritível nível de US$ 100.000 após uma alta de 9% em relação ao seu suporte imediato... Gamer Point|Do R7 05/12/2024 - 17h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h30 )

O preço do Bitcoin (BTC) ultrapassou seu indescritível nível de US$ 100.000 após uma alta de 9% em relação ao seu suporte imediato de US$ 95.000. Atingiu um novo máximo histórico de US$ 104.630 em 5 de dezembro, à medida que outro período de descoberta de preços ou “comício do Papai Noel” toma forma antes do final de 2024.

Para entender todos os detalhes dessa alta impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

