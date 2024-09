Pré-venda de EA SPORTS FC 25 já está disponível no Brasil A Solutions 2GO revelou que a tão esperada pré-venda das versões em mídia física de EA SPORTS FC 25, o novo jogo de futebol da Electronic... Gamer Point|Do R7 10/09/2024 - 13h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h42 ) ‌



A Solutions 2GO revelou que a tão esperada pré-venda das versões em mídia física de EA SPORTS FC 25, o novo jogo de futebol da Electronic Arts, já está disponível nos principais varejistas do Brasil. Com lançamento previsto para 27 de setembro, as cópias físicas serão distribuídas exclusivamente pela Solutions 2GO para PlayStation 5 e PlayStation 4.

