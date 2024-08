Prepare-se para a Ação: Trailer de Sonic 3 Chega Amanhã! Foi confirmado que o primeiro trailer de Sonic the Hedgehog 3 será lançado amanhã (27) após rumores recentes. A Paramount anunciou... Gamer Point|Do R7 26/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 19h31 ) ‌



Sonic 3: novo trailer estreia amanhã (27)

Foi confirmado que o primeiro trailer de Sonic the Hedgehog 3 será lançado amanhã (27) após rumores recentes. A Paramount anunciou a data por meio de imagens divulgadas na conta oficial do Sonic no Twitter, mostrando personagens da Sega projetados em prédios em cidades como Dallas, Tóquio, Frankfurt e Nova York. Sonic, Doctor Robotnik e Shadow the Hedgehog aparecem nas imagens. Os fãs aguardavam ansiosamente o lançamento do trailer, e o ciclo de hype está prestes a começar.

