Prepare-se para a Aventura em Fenda do Biquíni com Patrick! SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game foi anunciado no novo Partner Direct da Nintendo. Neste jogo, Patrick é o personagem... Gamer Point|Do R7 27/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game estreia em outubro

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game foi anunciado no novo Partner Direct da Nintendo. Neste jogo, Patrick é o personagem principal, e os jogadores podem explorar uma versão de mundo aberto da Fenda do Biquíni. O jogo parece enfatizar mecânicas de física únicas, semelhantes às de Goat Simulator.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game estreia em outubro

• Marvel’s Spider-Man 2: nova atualização está disponível!

• Galápagos anuncia lançamento de “The Mandalorian: Adventures”, novo board game inspirado na série de sucesso