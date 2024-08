Prepare-se para a Aventura: Novo Board Game de The Mandalorian é Lançado! A Galápagos, uma das principais editoras e distribuidoras de board games do Brasil, anunciou hoje o lançamento de “The Mandalorian... Gamer Point|Do R7 27/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 16h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Galápagos, uma das principais editoras e distribuidoras de board games do Brasil, anunciou hoje o lançamento de “The Mandalorian: Adventures”, um jogo de tabuleiro que promete levar os fãs da série a uma jornada épica, inspirada na primeira temporada de The Mandalorian. Neste jogo, os participantes assumem o papel do Mandaloriano e seus valentes aliados, enfrentando desafios e missões que colocam à prova suas habilidades estratégicas e de cooperação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• Galápagos anuncia lançamento de “The Mandalorian: Adventures”, novo board game inspirado na série de sucesso

• Caça-níqueis com tema de gatos 2024

• KitchenAid Lança forno Mmltifunções com Air fryer e acessório para pizza no Brasil