Prepare-se para a Spoiler Night de Hellboy em São Paulo! Os fãs do icônico demônio vermelho dos quadrinhos têm uma oportunidade imperdível para mergulhar no universo de Hellboy. No dia 28... Gamer Point|Do R7 23/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os fãs do icônico demônio vermelho dos quadrinhos têm uma oportunidade imperdível para mergulhar no universo de Hellboy. No dia 28 de agosto, às 20h, a Cinemark Eldorado, em São Paulo, será palco de uma sessão especial antecipada de Hellboy e o Homem Torto, como parte da edição exclusiva da Spoiler Night Cinemark. Esta experiência única é organizada em parceria com a Imagem Filmes e promete ser inesquecível para os entusiastas do personagem criado por Mike Mignola.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• O impacto das criptomoedas nos jogos de cassino

• LEGO e Asmodee Unem Forças para Criar Board Games Inovadores

• Need for Speed Unbound Vol. 8: Cops vs. Racers – Ação de Alta Octanagem Retorna com Novas Atualizações e Carros Icônicos