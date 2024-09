Prepare-se para o terror em Call of Duty: 6ª temporada Prepare-se para uma temporada arrepiante com o lançamento da 6ª temporada de Call of Duty, que promete transformar a sua experiência... Gamer Point|Do R7 10/09/2024 - 17h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h42 ) ‌



Prepare-se para uma temporada arrepiante com o lançamento da 6ª temporada de Call of Duty, que promete transformar a sua experiência de jogo em um verdadeiro pesadelo. A partir do dia 18 de setembro, às 9h (horário de Brasília), os fãs de Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, e Call of Duty: Warzone Mobile terão a chance de mergulhar em uma série de atualizações e novos conteúdos que vão intensificar o nível de emoção e terror dos jogos.

