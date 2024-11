Quarta temporada de Mythic Quest e a nova série Side Quest chegam ao Apple TV+ Quarta temporada de Mythic Quest e a nova série Side Quest chegam ao Apple TV+ Gamer Point|Do R7 14/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h50 ) twitter

Quarta temporada de Mythic Quest

A espera está chegando ao fim para os fãs de “Mythic Quest”! A quarta temporada da série de comédia está prestes a estrear globalmente no Apple TV+, com novos episódios semanais a partir de 29 de janeiro. Com um cenário que traz humor e dramas do dia a dia em um escritório de desenvolvedores de games, a série continua a expandir seu universo e promete agradar ainda mais o público. A estreia de “Side Quest” também está garantida, trazendo histórias paralelas que mergulham ainda mais fundo no mundo dos personagens.

