Ready or Not chega aos consoles no verão de 2025 A VOID Interactive anunciou oficialmente que Ready or Not, seu elogiado shooter tático em primeira pessoa, será lançado nos consoles... Gamer Point|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

Ready or Not consoles

A VOID Interactive anunciou oficialmente que Ready or Not, seu elogiado shooter tático em primeira pessoa, será lançado nos consoles em algum momento do verão norte americano de 2025. A confirmação veio através do site oficial do estúdio, e embora a data exata ainda não tenha sido revelada, já é possível adicionar o jogo à lista de desejos no PlayStation e Xbox.

