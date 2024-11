realme 13+ 5G chega ao Brasil como ‘Gaming MVP’ realme 13+ 5G chega ao Brasil como ‘Gaming MVP’ Gamer Point|Do R7 19/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h09 ) twitter

realme 13+ 5G

O mercado brasileiro acaba de receber um novo competidor de peso no segmento de smartphones intermediários. A realme apresentou recentemente o realme 13+ 5G, um dispositivo que eleva os padrões para jogadores e usuários exigentes. Com especificações impressionantes e foco no público gamer, este lançamento chega em grande estilo, combinando potência, design refinado e tecnologia de ponta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre esse lançamento incrível!

