Realme C61: O smartphone resistente que chega ao Brasil Após o sucesso de vendas do Realme C63, a marca chinesa Realme confirmou que expandirá sua popular C Series no Brasil com o lançamento... Gamer Point|Do R7 14/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h09 )

Após o sucesso de vendas do Realme C63, a marca chinesa Realme confirmou que expandirá sua popular C Series no Brasil com o lançamento do Realme C61, que chegará ao mercado no dia 17 de outubro. Projetado para ser o smartphone mais durável do segmento, o novo modelo promete conquistar os consumidores que buscam resistência e desempenho confiável, principalmente para aqueles que submetem seus dispositivos a condições rigorosas.

