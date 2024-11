realme revela o design do realme GT 7 Pro realme revela o design do realme GT 7 Pro Gamer Point|Do R7 25/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

realme GT 7 Pro

A realme deu um passo significativo no setor de Inteligência Artificial com o lançamento de sua estratégia “Dark Horse da IA”, marcada pelo evento recente onde foram apresentados diversos avanços. O destaque do evento foi a revelação do realme GT 7 Pro, o novo smartphone de alto desempenho da companhia, desenvolvido com uma integração robusta entre hardware e IA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre as inovações do realme GT 7 Pro!

Leia Mais em Gamer Point:

Kingston apresenta módulos CUDIMM FURY Renegade para processadores Intel Arrow Lake

Esta é a melhor pasta térmica para PS5

Galaxy Book4 Ultra e linha premium da Samsung: alto desempenho e conectividade total na BGS 2024