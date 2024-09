Recordes impressionantes no beta de Call of Duty: Black Ops 6 No início desta semana, a Activision revelou que o beta antecipado e aberto de Call of Duty: Black Ops 6 se tornou o maior lançamento... Gamer Point|Do R7 11/09/2024 - 14h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No início desta semana, a Activision revelou que o beta antecipado e aberto de Call of Duty: Black Ops 6 se tornou o maior lançamento da franquia em todos os tempos. Com o lançamento oficial agendado para 25 de outubro, o jogo já está quebrando recordes impressionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• Call of Duty: Black Ops 6 quebra recordes no beta antecipado e aberto

• PlayStation anuncia novos jogos para o catálogo PlayStation Plus em setembro

• Konami confirma desenvolvimento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2