Remasterizado remove infecções por script para NPCs Remasterizado remove infecções por script para NPCs Gamer Point|Do R7 30/11/2024 - 02h47 (Atualizado em 30/11/2024 - 02h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Remasterizado remove infecções por script para NPCs

Estúdios Nightdive' A Coisa: Remasterizado receberá novos detalhes no PC Gaming Show: Most Wanted na próxima semana. Porém, em entrevista com Fio SyfyMark Atkinson, o diretor do jogo original, revelou uma grande mudança na qualidade de vida: não há mais infecções programadas para NPCs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Remasterizado parece cair nas sombras em 5 de dezembro

Smart TV TCL 40″ por menos de R$1.330 na Amazon

ReFantazio e mais veem aumento nas vendas na Europa após indicações ao The Game Awards