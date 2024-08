Revolução na Cozinha: Conheça o Novo Forno Multifunções da KitchenAid A KitchenAid, renomada marca global de eletroportáteis premium, acaba de anunciar a chegada do seu mais novo produto ao mercado brasileiro... Gamer Point|Do R7 27/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h12 ) ‌



A KitchenAid, renomada marca global de eletroportáteis premium, acaba de anunciar a chegada do seu mais novo produto ao mercado brasileiro: o Forno Multifunções KitchenAid com Air Fryer e Acessório para Pizza. Disponível na elegante cor Black Matte, o produto já pode ser adquirido no site oficial da marca e nos principais marketplaces de eletrodomésticos, com preço inicial de R$ 1.799.

