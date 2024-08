Revolução no Ar: Conheça o TCL FreshIN 2.0 Inverter A TCL acaba de lançar no Brasil o FreshIN 2.0 Inverter, um condicionador de ar que vai além do simples resfriamento e aquecimento... Gamer Point|Do R7 22/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h01 ) ‌



A TCL acaba de lançar no Brasil o FreshIN 2.0 Inverter, um condicionador de ar que vai além do simples resfriamento e aquecimento, introduzindo um sistema inovador de renovação de ar. Este novo modelo foi projetado para melhorar a qualidade do ar em ambientes internos, respondendo à crescente demanda por soluções que ofereçam mais do que apenas conforto térmico.

