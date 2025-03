SCP: 5K | Review (PC) Sempre fui fã de jogos de terror, especialmente aqueles com universos complexos e conceitos intrigantes, como as Backrooms ou, neste... Gamer Point|Do R7 13/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h25 ) twitter

SCP

Sempre fui fã de jogos de terror, especialmente aqueles com universos complexos e conceitos intrigantes, como as Backrooms ou, neste caso, o mundo do SCP. Quando me deparei com SCP: 5K, eu não sabia o que esperar, mas logo percebi que o jogo trazia algo realmente novo e fascinante. Desenvolvido pela Affray Interactive, o título está atualmente em acesso antecipado, o que significa que há muito mais a ser adicionado, mas o que já foi implementado me deixou completamente absorvido.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

