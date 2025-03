Semana do Consumidor 2025: GoPro oferece descontos imperdíveis em câmeras e acessórios O mês de março é sinônimo de oportunidades para os consumidores brasileiros, graças ao Dia do Consumidor (15 de março) e à Semana do... Gamer Point|Do R7 14/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h52 ) twitter

O mês de março é sinônimo de oportunidades para os consumidores brasileiros, graças ao Dia do Consumidor (15 de março) e à Semana do Consumidor, que este ano acontece entre os dias 10 e 16 de março. E a GoPro, líder em câmeras de ação, está pronta para surpreender com descontos especiais em seus produtos. Se você está pensando em registrar suas aventuras com qualidade profissional, essa é a hora de garantir sua GoPro com preços incríveis!

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre as ofertas imperdíveis!

