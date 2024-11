Steck lança linha Ambiente Conectado com novas câmeras externas para segurança residencial e empresarial Steck lança linha Ambiente Conectado com novas câmeras externas para segurança residencial e empresarial Gamer Point|Do R7 28/11/2024 - 20h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmeras externas da série Ambiente Conectado da Steck

A Steck, referência no setor elétrico há quase 50 anos, apresenta sua mais nova linha de produtos: as câmeras externas da série Ambiente Conectado. Com cinco modelos inovadores, essas câmeras foram projetadas para oferecer monitoramento de alta qualidade e máxima proteção, atendendo às necessidades de segurança tanto em residências quanto em empresas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre essa nova linha de câmeras!

Leia Mais em Gamer Point:

Paramount+ revela trailer oficial de Dexter: pecado original

iPhone lidera vendas na OLX em 2024 e reforça importância do consumo consciente

Black Week Nuuvem: mais de 3.000 jogos com até 95% de desconto e live recheada de promoções imperdíveis!