TMNT invadem Fortnite: Tudo sobre a nova colaboração entre Epic Games e Paramount
Gamer Point|Do R7 14/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 14/11/2024 - 22h08 )

TMNT no Fortnite

No mês passado, a Epic Games e a Paramount surpreenderam os fãs de Fortnite com o anúncio de uma colaboração épica: o lançamento de conteúdos temáticos das Tartarugas Ninja! Agora, os criadores do Fortnite podem soltar a criatividade e montar suas próprias ilhas TMNT, com tudo que precisam para recriar o universo das tartarugas mutantes.

