Venom 3: A Última Rodada luta para alcançar as bilheteiras nos EUA, mas sobressai no mercado internacional Gamer Point|Do R7 26/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h48 )

Venom 3

A terceira edição da franquia Venom, intitulada Venom 3: A Última Rodada, não teve um começo tão promissor nas bilheteiras americanas como esperado. Com uma previsão inicial de US$ 65 milhões, o filme agora está mirando uma abertura mais modesta, de aproximadamente US$ 52 milhões, distribuído em 4.131 cinemas.

