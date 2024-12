Volume de transações em cripto atingiu máximas históricas O volume de negócios em bolsas centralizadas de criptomoedas (CEXs) atingiu máximos históricos em novembro, com volumes superiores... Gamer Point|Do R7 04/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O volume de negócios em bolsas centralizadas de criptomoedas (CEXs) atingiu máximos históricos em novembro, com volumes superiores a US$ 10 trilhões nos mercados à vista e de derivativos, de acordo com um relatório de 3 de dezembro da CCData, uma pesquisadora de criptografia.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Prefeito de Nova York esta extremamente feliz com o Bitcoin

Trump contrata CEO bilionário de fintech com laços com a SpaceX para chefiar a NASA

As taxas de financiamento da Altcoin atingiram o máximo em 9 meses – alta para a temporada alternativa ou bandeira vermelha?