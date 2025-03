Xbox Game Pass: Confira os jogos que chegam na segunda quinzena de março de 2025 Xbox Game Pass: Confira os jogos que chegam na segunda quinzena de março de 2025 O Xbox Game Pass segue, mais uma vez, trazendo novidades... Gamer Point|Do R7 18/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

gamepass

O Xbox Game Pass segue, mais uma vez, trazendo novidades empolgantes para os assinantes em março, com títulos de peso para consoles e PC. Dessa vez, a Microsoft revelou a lista completa de jogos que chegam ao catálogo na segunda metade do mês, incluindo RPGs aclamados, coletâneas clássicas e novos lançamentos que estreiam diretamente no serviço.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre os lançamentos!

Leia Mais em Gamer Point:

Portugal reforça o controlo sobre os cassinos em linha: o que significa para os utilizadores?

Assassin’s Creed Shadows | Review (PC)

33 Immortals | Review (PC)