A Ascensão do Ronin: O jogo que chocou a Coreia do Sul

Alto contraste

A+

A-

Lançamento do Rise of the Ronin Lançamento do Rise of the Ronin (O Vício - Games)

A Ascensão do Ronin, um dos jogos mais aguardados do ano, vem causando polêmica na Coreia do Sul. Recentemente, surgiram rumores de que o jogo foi banido no país devido ao seu conteúdo violento e temáticas sensíveis. A repercussão tem sido intensa, levantando debates sobre a liberdade de expressão e os limites da indústria dos games.

Descubra mais sobre a controvérsia e as razões por trás do possível banimento do jogo na Coreia do Sul, consultando a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

Leia mais em Games - O Vício

• A Ascensão do Ronin pode ter sido banido na Coreia do Sul

• Baldur’s Gate 3 supera a marca de 500 mil análises “extremamente positivas” na Steam

• Suposto orçamento de Immortals of Aveum é revelado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.