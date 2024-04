A Ascensão do Ronin: Trailer oficial de lançamento

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Games O Vício - Games (O Vício - Games)

A Ascensão do Ronin, o aguardado jogo da Team Ninja, acaba de ganhar seu trailer oficial de lançamento. Com imagens impressionantes e uma trilha sonora envolvente, o vídeo promocional promete uma experiência épica para os fãs do gênero. Acompanhe abaixo o trailer e prepare-se para embarcar nessa jornada emocionante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• A Ascensão do Ronin ganha trailer oficial de lançamento

• Fãs detonam lançamento de Star Wars: Battlefront Classic Collection

• Após venda da Saber Interactive, Embracer mantém propriedade da franquia Metro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.