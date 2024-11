A Quiet Place: The Road Ahead já está disponível para consoles e PC A Quiet Place: The Road Ahead já está disponível para consoles e PC O Vício|Do R7 17/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h49 ) twitter

A Quiet Place: The Road Ahead

A Saber Interactive, a Paramount Game Studios e a desenvolvedora Stormind Games anunciaram há pouco o lançamento oficial do jogo A Quiet Place: The Road Ahead, que já está disponível para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X|S e também para PC (via Steam).

