Akuma em Street Fighter 6: A chegada que revolucionou o jogo

Akuma em Street Fighter 6

A chegada de Akuma em Street Fighter 6 gerou um grande aumento de popularidade no jogo. O personagem icônico trouxe novas possibilidades e estratégias para os jogadores, tornando as partidas ainda mais emocionantes. Além disso, sua presença impactou positivamente a comunidade do game, que se viu envolvida em discussões e teorias sobre como Akuma poderia influenciar o cenário competitivo.

