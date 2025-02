Alan Wake 2 não chegará para Steam, diz site O game ficará exclusivo da Epic Games Store no PC. O post Alan Wake 2 não chegará para Steam, diz site apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h48 ) twitter

The Final Draft de Alan Wake

De acordo com um um report do The Gamer, baseado em um email de Tim Sweeney que vem circulando pelas redes, o jogo Alan Wake 2 não será lançado no Steam. O site explica que o CEO da Epic Games diz que o email é legítimo e que o game ficará exclusivo da Epic Games Store no PC.

Para mais detalhes sobre essa exclusividade e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

