Alan Wake 2: Sucesso Financeiro Atingido! Alan Wake 2 já recuperou "grande parte" do investimento de produção, mostrando que o jogo está se destacando no mercado e atraindo... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 18h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h57 )



Clipe de Alan Wake

Alan Wake 2 já recuperou “grande parte” do investimento de produção, mostrando que o jogo está se destacando no mercado e atraindo a atenção dos jogadores. Com um retorno financeiro significativo, a expectativa é que o título continue a crescer em popularidade.

