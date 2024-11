Alien: Dark Descent está disponível no Xbox Game Pass Alien: Dark Descent está disponível no Xbox Game Pass O Vício|Do R7 27/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alien: Dark Descent

A Focus Entertainment anunciou que Aliens: Dark Descent está disponível no Game Pass a partir de hoje. Assinantes de PC, Xbox Series X/S e Xbox One poderão acessar o jogo sem custo. Curiosamente, também foi confirmado que Aliens: Dark Descent será oferecido gratuitamente durante todo o mês de dezembro para todos os assinantes do PlayStation Plus, o que significa que o jogo provavelmente verá um aumento saudável no número de jogadores e no engajamento mais cedo ou mais tarde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Baldur’s Gate 3 receberá atualização com cross-play, modo foto e outras grandes novidades

Com Aliens: Dark Descent, PlayStation Plus anuncia jogos de dezembro

Death Note: Killer Within apresenta novo mapa em trailer inédito