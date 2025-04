Anúncio de Persona 4 Remake pode acontecer em breve Um domínio para o jogo Persona 4 Remake parece ter sido registrado no dia 21 de abril e parece que o anúncio é iminente O post Anúncio... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h45 ) twitter

Um domínio para o jogo Persona 4 Remake parece ter sido registrado no dia 21 de abril, de acordo com o site GameRant que diz que o anúncio é iminente. A fonte diz que o jogo deve ser apresentado na Xbox Games Showcase que acontecerá no dia 8 de junho, junto do Summer Game Fest.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o remake!

