Anúncio do Switch 2 reduz vendas do Steam Deck para queda recorde

O anúncio do novo Nintendo Switch 2 foi bastante empolgante e parece que conseguiu convencer muita gente a ficar esperando pelo seu lançamento, afinal, de acordo com o criador do SteamDB, Pavel Djundik, as vendas do Steam Deck, PC portátil que roda jogos AAA, caíram para um número recorde.

Para saber mais sobre essa queda nas vendas e o impacto do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

