Após polêmica com Marvel Rivals, NetEase reduzirá investimentos internacionais, diz rumor NetEase irá reduzir investimentos em empresas fora da China, diz rumor O post Após polêmica com Marvel Rivals, NetEase reduzirá investimentos... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h26 )

netease logo

Existe um rumor de que a NetEase pode estar planejando sair do mercado global de jogos em grande escala. De acordo com um relatório da VentureBeat, o CEO da empresa, William Ding, aparentemente perdeu a confiança no fato de a NetEase ter equipes no exterior. Embora a empresa não tenha feito nenhum anúncio desse tipo recentemente, um dos estúdios de Pesquisa & Desenvolvimento que ajudou no desenvolvimento de Marvel Rivals foi fechado.

Saiba mais sobre essa reviravolta no setor de jogos e suas possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

