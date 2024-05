Arkham Shadow | Revelada possível voz do Batman no jogo Segundo informações recentes, a voz do Batman no jogo "Arkham Shadow" pode ter sido revelada. A especulação sobre a identidade por...

Alto contraste

A+

A-

Segundo informações recentes, a voz do Batman no jogo "Arkham Shadow" pode ter sido revelada. A especulação sobre a identidade por trás do icônico personagem tem gerado grande expectativa entre os fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Arkham Shadow | Voz do Batman no jogo pode ter sido revelada

• Atores de GTA VI podem ter sido revelados

• Helldivers 2 deixa de ser vendido em vários países no Steam após requerer conta na PSN



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.