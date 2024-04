Artes vazadas do multiplayer de Spider-Man revelam super-heroína e vilões

Alto contraste

A+

A-

Spider-Man-Artes-super-heroína-e-vilões Spider-Man-Artes-super-heroína-e-vilões (O Vício - Games)

Artes vazadas do multiplayer de Spider-Man revelam uma super-heroína e vilões intrigantes. As imagens divulgadas recentemente estão dando o que falar entre os fãs do game, que estão ansiosos para descobrir mais detalhes sobre esses novos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Spider-Man | Artes vazadas do multiplayer revelam super-heroína e vilões

• Ex-produtor de Mega Man revela imagem misteriosa

• GTA 6 não deverá rodar a 60 FPS

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.