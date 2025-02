Assassin’s Creed Mirage pode receber DLC de história, diz rumor Jogo foi lançado em 2023 O post Assassin’s Creed Mirage pode receber DLC de história, diz rumor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 26/01/2025 - 13h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assassin's Creed no Metacritic

Um novo rumor sugere que Assassin's Creed Mirage, lançado em 2023 com avaliações positivas, pode finalmente receber a DLC de história que muitos fãs esperavam. A informação vem do veículo de notícias francês Les Echos, que reportou que a Ubisoft firmou um acordo com o Savvy Games Group, sediado na Arábia Saudita, para criar novo conteúdo para o jogo.

Para mais detalhes sobre essa possível DLC e o futuro de Assassin's Creed Mirage, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Data de lançamento do Nintendo Switch 2 pode ter vazado

Microsoft e Oracle negociam para assumir TikTok

Imagem mostra diferença de tamanho entre Switch 2 e Steam Deck