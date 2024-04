Assassin's Creed: Novo remake em produção pela Ubisoft?

Alto contraste

A+

A-

Assassin's Creed Assassin's Creed (O Vício - Games)

A Ubisoft estaria trabalhando em um novo remake de Assassin's Creed, além do já conhecido Black Flag. Rumores apontam para novidades empolgantes no universo do jogo, deixando os fãs ansiosos por mais informações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• PlayStation fecha estúdio e anuncia demissões em massa

• Assassin’s Creed | Ubisoft estaria trabalhando em outro remake, além de Black Flag

• Assassin’s Creed Hexe será o jogo “mais sombrio” da franquia, diz site

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.