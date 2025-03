Assassin’s Creed Shadows alcança o maior número de jogadores na Steam de toda a série O jogo Assassin's Creed Shadows superou a marca de 2 milhões de jogadores no Steam em apenas 2 dias O post Assassin’s Creed Shadows... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assassin's Creed Shadows Steam

O jogo Assassin's Creed Shadows superou a marca de 2 milhões de jogadores no Steam em apenas 2 dias, o suficiente para superar o lançamento de outros games da série. Mas o jogo tem outra marca importante: o maior número de jogadores simultâneos de toda a série, mostrando a força do game no final de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Apenas alguns personagens de Monster Hunter Wilds tem o dente do juízo e isso levanta teorias

Protótipo de Until Dawn surge no YouTube

Remaster de Days Gone permite duplicar troféu de Platina