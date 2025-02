Assassin’s Creed Shadows já vendeu 300 mil unidades em pré-venda, diz site Jogo chegará no dia 20 de março O post Assassin’s Creed Shadows já vendeu 300 mil unidades em pré-venda, diz site apareceu primeiro... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pré-venda de Assassin's Creed

De acordo com relatório do Insider-Gaming, a Ubisoft irá intensificar a campanha promocional do aguardado Assassin's Creed Shadows daqui em diante, visto que há confiança no lançamento sem nenhum outro atraso.

Para mais detalhes sobre o desempenho impressionante do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Quando as críticas de Assassin’s Creed Shadows serão publicadas?

Marvel Rivals revela parcerias de Tocha Humana e Coisa

Lost Soul Aside será lançado em mídia física no PS5