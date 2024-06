O Vício |Do R7

Assassin’s Creed Shadows: Revelada a Edição de Colecionador Assassin’s Creed Shadows revela uma incrível Edição de Colecionador que promete encantar os fãs da franquia. Com itens exclusivos...

Alto contraste

A+

A-

Assassin’s Creed Shadows revela uma incrível Edição de Colecionador que promete encantar os fãs da franquia. Com itens exclusivos e detalhes impressionantes, os jogadores terão a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo no universo do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Assassin’s Creed Shadows revela Edição de Colecionador

• The Division 3 ganha previsão para entrar em produção completa

• DOOM: The Dark Ages | Phil Spencer esclarece lançamento no PS5



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.