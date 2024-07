Assassin's Creed Shadows: Ubisoft emite nota para a comunidade japonesa A Ubisoft emitiu uma nota para a comunidade japonesa sobre a "autenticidade e liberdades criativas" no jogo Assassin's Creed Shadows... O Vício|Do R7 23/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h33 ) ‌



Assassin's Creed Shadows

A Ubisoft emitiu uma nota para a comunidade japonesa sobre a "autenticidade e liberdades criativas" no jogo Assassin's Creed Shadows. A empresa busca garantir que a representação do Japão no game seja fiel e respeitosa, ao mesmo tempo em que permite certas liberdades criativas para a experiência dos jogadores.

