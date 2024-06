O Vício |Do R7

Assassin's Creed Shadows | Ubisoft revela teaser inédito com a recriação do Japão Feudal A Ubisoft surpreendeu os fãs de Assassin's Creed com um teaser inédito que destaca a recriação do Japão Feudal. Neste novo capítulo...

A Ubisoft surpreendeu os fãs de Assassin's Creed com um teaser inédito que destaca a recriação do Japão Feudal. Neste novo capítulo da franquia, os jogadores poderão explorar um cenário rico em detalhes e imersão, mergulhando em uma época repleta de samurais, ninjas e intrigas. A expectativa em torno de Assassin's Creed Shadows só aumenta com essa prévia empolgante.

