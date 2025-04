Atomfall, disponível no Game Pass, ultrapassa 2 milhões de jogadores no primeiro mês Serviço da Xbox impulsionou sucesso do jogo O post Atomfall, disponível no Game Pass, ultrapassa 2 milhões de jogadores no primeiro... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jogo de ação e sobrevivência Atomfall, produzido pela Rebellion Developments, alcançou mais de 2 milhões de jogadores no primeiro mês após seu lançamento em 27 de março de 2025, marcando o maior sucesso de estreia em 32 anos da empresa. Ambientado em uma Grã-Bretanha alternativa dos anos 60, o título coloca os jogadores na pele de um protagonista com amnésia que explora uma zona de quarentena no norte da Inglaterra, cinco anos após um desastre nuclear fictício inspirado no incidente real de Windscale, em 1957.

Para saber mais sobre esse sucesso e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Zenless Zone Zero ganha previsão para chegar ao Xbox Series

Versão para PC de The Last of Us Part 2 Remastered recebe primeira atualização

Indiana Jones recebe trailer inédito com recursos do PS5