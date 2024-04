Alto contraste

Final Fantasy VII Rebirth

A atriz de Final Fantasy VII Rebirth fez um pedido especial aos fãs: que tenham a mente aberta. Em uma recente entrevista, ela falou sobre a importância de se manter receptivo às mudanças e novidades que o jogo trará. Saiba mais sobre as declarações da atriz e as expectativas para o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth consultando a matéria completa no site Games - O Vício.

