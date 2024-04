Avowed | Obsidian trabalha em melhorias no sistema de combate

Alto contraste

Avowed da Obsidian Avowed da Obsidian (O Vício - Games)

A Obsidian Entertainment, desenvolvedora do aguardado jogo Avowed, está trabalhando em melhorias no sistema de combate do game. Segundo informações divulgadas, a equipe está focada em aprimorar a fluidez e a variedade das habilidades dos personagens, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva para os jogadores. Saiba mais sobre as novidades que estão por vir consultando a matéria completa no Games - O Vício.

