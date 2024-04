Baldur's Gate 3: Acesso Antecipado e o Sucesso do Jogo

Alto contraste

A+

A-

Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 (O Vício - Games)

O diretor de Baldur's Gate 3 destacou a importância do Acesso Antecipado para o sucesso do jogo. A estratégia de permitir que os jogadores acessem o game antes do lançamento oficial tem se mostrado eficaz para envolver a comunidade, receber feedbacks e realizar ajustes necessários para uma experiência mais satisfatória.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• PlayStation Plus Extra & Deluxe anunciam primeiro jogo de abril

• Baldur’s Gate 3 | Diretor destaca importância do Acesso Antecipado para sucesso do jogo

• World of Warcraft não usa IA generativa, afirma diretor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.