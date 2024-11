Bandai Namco irá publicar Dawnwalker, da Rebel Wolves Bandai Namco irá publicar Dawnwalker, da Rebel Wolves O Vício|Do R7 21/10/2024 - 11h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h50 ) twitter

Bandai Namco irá publicar Dawnwalker, da Rebel Wolves

Em comunicado oficial, a Bandai Namco anunciou que será responsável pela publicação do título de estreia do Rebel Wolves, intitulado Dawnwalker, no PlayStation 5, Xbox e PC, tanto em mídia digital quanto física.

