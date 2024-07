Bandai Namco revela novidades incríveis para Gamescom 2024 A Bandai Namco anunciou suas atrações para a Gamescom 2024, trazendo novidades incríveis para os fãs de games. Uma das grandes surpresas... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h41 ) ‌



Sparking Zero de Dragon Ball

A Bandai Namco anunciou suas atrações para a Gamescom 2024, trazendo novidades incríveis para os fãs de games. Uma das grandes surpresas é o lançamento do jogo "Sparking Zero de Dragon Ball", que promete conquistar os jogadores com gráficos impressionantes e uma jogabilidade envolvente. Além disso, a empresa promete surpresas e anúncios exclusivos durante o evento. Prepare-se para mergulhar em um universo repleto de emoções e aventuras com as novidades da Bandai Namco na Gamescom 2024.

