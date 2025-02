Bend Studio dispensa trabalhadores após cancelamento de novo game A Bend Studio dispensou trabalhadores temporários contratados para ajudar no desenvolvimento do jogo serviço que foi cancelado pela... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h08 ) twitter

Fracasso de Days Gone

A Bend Studio dispensou trabalhadores temporários contratados para ajudar no desenvolvimento do jogo serviço que foi cancelado pela PlayStation em dezembro. De acordo com o Insider Gaming, vários funcionários estão atualizando seus perfis no linkedin com tais informações.

